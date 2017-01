Nico Wiener, Redwell Gunners und Verena Eberhardt gewannen Sportlerwahl im Bezirk Oberwart

22.01.2017, 09:26 Uhr

Die Siegerehrung der 6. Sportler des Bezirks-Wahl fand im Beisein zahlreicher Ehrengäste und Sportler im AVITA Resort statt.

BAD TATZMANNSDORF. Die Siegerehrung der 6. Sportler des Bezirks-Wahl fand am 21. Jänner im AVITA Resort im Beisein zahlreicher Sportler, Sportlerinnen und Funktionären sowie Vertreter der Sponsoren, sowie der Sportdachverbände statt.Mit dabei waren u.a. ASVÖ-Präs. Robert Zsifkovits, ASKÖ-Vizepräs. LA Doris Prohaska, Sportunion-LGF Patrick Bauer, Bezirksblätter Burgenland-Chefredakteur Christian Uchann, Marc Kerschbaumer (bssm Oberschützen), Karl Karner (Judoclub Oberwart), Evelin Graf (Hannersberg) und Nina Gruber (AVITA).

Großartige sportliche Erfolge

Von Bogenschießen bis Radsport

Kategorie Sportler

Bernd Wiesberger (Golf)

Kategorie Mannschaft

Wild Volleys Oberschützen (Volleyball)

Kategorie Sportlerin

Kristin Hetfleisch (Grasski)

Stimmen zur Wahl folgen

Moderiert wurde die Siegerehrung von Organisator Bezirksblätter Oberwart-Redakteur Michael Strini: "Es gab im abgelaufenen Sportjahr 2016 Welt- und Europameistertitel, Staatsmeister und zahlreiche nationale und internationale Medaillen. Diese großartigen Erfolge gehören vor den Vorhang geholt, denn die Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler sind einfach ein Wahnsinn, werden aber leider nach wie vor noch viel zu wenig wahrgenommen und entsprechend anerkannt!"Die Wahl erfolgte in drei Kategorien (Sportler, Sportlerin und Mannschaft) mit jeweils zehn Nominierten als Online- und Jurywahl. Das Gesamtergebnis wurde durch Wertungspunkte beider Wahlen errechnet, wobei diese entsprechend der Rangfolge beider Votings - Gesamtpunkte in der Jurywertung bzw. Gesamtstimmen im Onlinevoting - zugeordnet wurden (Bsp: 20 Punkte - 1. Platz, 15 Punkte - 2. Platz, 12 Punkte - 3. Platz usw.). Bei Punktegleichheit wurde der Nominierte mit höherer Punktezahl in der Jurywertung vorgereiht.Rund 20 Sportarten von Bogenschießen und Orientierungslauf über Fußball und Basketball bis hin zu Pferde- und Radsport spannten den Bogen der insgesamt 30 Nominierungen der Sportler des Bezirks-Wahl 2016.In der Kategorie Sportler siegte Titelverteidiger(Bogenschießen) vor Orientierungsläuferund Golfprofi. Platz 4 ging an Quincy Diggs (Basketball), Platz 5 an Clemens Bauer (Radsport).In der Kategorie Mannschaft gewannen die(Basketball) vorm(Tischtennis) und den(Volleyball). Platz 4 holte das Orientierungslauf-Herrenteam des HSV Pinkafeld (Gernot Kerschbaumer, Helmut Gremmel und Markus Land). Fünfte wurde das Frauenfussballteam vom FC Südburgenland.Den Titel "Sportlerin des Bezirks" eroberte Radsportlerin. Platz 2 erreichte(Dressurreiten), Platz 3 ging an(Grasski). Vierte wurde Ivonne Wiener (Leichtathletik), Fünfte Tatjana Imrek (Radsport).1.... 40 Punkte (20 Punkte Jurywertung/20 Punkte Onlinevoting)2.... 27 Punkte (12/15)3.... 21 Punkte (15/6)4. Quincy Diggs (Basketball) ... 18 Punkte (8/10)5. Clemens Bauer (Radsport) ... 15 Punkte (3/12)6. Marks Bischof (Eisstocksport) ... 12 Punkte (10/2)7. Dominik Imrek (Radsport) ... 10 Punkte (6/4)8. Rene Glavanovits (Eisstocksport) ... 9 Punkte (1/8)9. Helmut Gremmel (Orientierungslauf) ... 7 Punkte (4/3)10. Wolfgang Wiener (Bogenschießen) ... 3 Punkte (2/1)1.... 32 Punkte (20 Punkte Jury/12 Punkte Online)*2.... 32 Punkte (12/20)3.... 21 Punkte (6/15)4. HSV Pinkafeld-Herrenteam (Orientierungslauf) ... 19 Punkte (15/4)5. FC Südburgenland (Frauenfussball) ... 18 Punkte (10/8)6. DKV Schlaining Damen (Kegeln) ... 14 Punkte (4/10)7. SKV Schlaining Herren (Kegeln) ... 9 Punkte (8/1)8. ESV Markt Allhau Damen (Eisstocksport) ... 8 Punkte (2/6)9. UFC Markt Allhau (Fußball) ... 6 Punkte (3/3)10. Die "Knappen" (Eisstocksport) ... 3 Punkte (1/2)* (Höhere Wertungsanzahl der Jury bedeutete Vorreihung in der Gesamtplatzierung bei Punktegleichheit)1.... 28 Punkte (20 Punkte Jury/8 Punkte Online)2.... 26 Punkte (6/20)3.... 25 Punkte (15/10)*4. Ivonne Wiener (Leichtathletik) ... 25 Punkte (10/15)5. Tatjana Imrek (Radsport) ... 24 Punkte (12/12)6. Johanna Sixt (Springreiten) ... 12 Punkte (8/4)7. Gentina Gashi (Rope Skipping) ... 9 Punkte (3/6)8. Linda Balla (Schi Alpin) ... 7 Punkte (4/3)9. Stephanie Kunz (Distanzreiten) ... 3 Punkte (2/1)*10. Gertraud Hofer (Hickory-Golf) ... 3 Punkte (1/2)* (Höhere Wertungsanzahl der Jury bedeutete Vorreihung in der Gesamtplatzierung bei Punktegleichheit)