"Sport+ mit Schwerpunkt Fußball" nun am GYM Oberschützen

16.12.2016, 17:28 Uhr

BG/BRG/BORG Oberschützen vereinbarte Kooperation mit dem Burgenländischen Fußballverband zur Förderung von Fußballtalenten.

OBERSCHÜTZEN (ms). Der Burgenländische Fußballverband (BFV) und das GYM Oberschützen unterfertigten am 16.12. eine gemeinsame Kooperation, um den Nachwuchsfußball zu fördern. Damit wird das Projekt "Sport+ mit Schwerpunkt Fußball" Realität."Ziel ist die individuelle Entwicklung jedes Spielers bzw. jeder Spielerin in Verbindung mit einer hervorragenden schulischen Ausbildung von der 5. bis zur 8. Schulstufe. Eine solche Kooperation gibt es im Südburgenland bislang nicht. Im Fokus stehen technisches, taktisches und konditionelles Training", fasst der Projektleiter Marc Kerschbaumer, selbst UEFA A-Lizenz-Trainer und Co-Trainer des U19-Mädchennationalteams, zusammen. Gemeinsam mit Sportdirektor Hans Füzi und LAZ Oberwart-Leiter Klaus Guger wird Kerschbaumer das Projekt betreuen.Voraussetzung für eine Aufnahme ist eine entsprechende schulische und sportliche Eignung. Langfristiges Ziel ist die Vorbereitung junger Talente auf die Fußballakademie Burgenland. Zudem bietet das bssm eine ideale Fortführung am GYM Oberschützen bis zur Matura selbst.

Zukunfsträchtiges Projekt

"Wir treffen hier eine Kooperation, die nachhaltig ist und für ein zukunftsträchtiges Projekt. Davon kann sicher auch die Akademie profitieren und vielleicht dem einen oder anderen Talent der erste Schritt für eine Fußballkarriere ermöglicht werden", sagt BFV-Präs. Gerhard Milletich.Auch LSR-Präs. Heinz Josef Zitz begrüßt die Kooperation: "Schon in der Volksschule fördern wir Bewegung. Darüber hinaus ist aber auch Talentescouting für verschiedene Sportarten wichtig. Mit diesem Projekt wird im Fußball ein tolles Projekt realisiert.""Auf Begabtenförderung in verschiedenen Bereichen von Mathematik bis Sport wird an GYM Oberschützen besonderer Wert gelegt. An der Schule haben wir bereits jetzt mit dem bssm ein Nachwuchsleistungssportkompetenzzentrum. Nun wird im Fußball auch in der Unterstufe eine wesentliche Basis geschaffen, um hier Talente besonders zu fördern", sagt Dir. Ingrid Weltler-Müller.