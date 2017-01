Osttiroler Bauernball in der RGO Arena Lienz

Bald ist es wieder soweit - die Vorbereitungen für den traditionellen Bauernball in der RGO-Arena am 21. Jänner 2017 laufen bereits auf Hochtouren. Die Osttiroler Bäuerinnen sind wieder mit viel Engagement und Fleiß bei der Arbeit und freuen sich auf einen tollen Ballabend.

Mit der „Deferegger Tanzlmusik“ als Vorgruppe startet das Ballgeschehen um 19.30 Uhr (Saaleinlass um 19.00 Uhr; keine Tischreservierung). Die offizielle Balleröffnung erfolgt dann um 20.30 Uhr mit dem Auftanz der Jungbauernschaft/Landjugend von den beiden Gebieten im Lienzer Talboden. Für die musikalische Unterhaltung und für gute Stimmung sorgt die bekannte Musikgruppe aus dem schönen Salzburgerland „Die Lungauer“. Im Foyer der Arena kann man an einer großen Tombola teilnehmen und ein Schätzspiel ist ebenfalls wieder angesagt. Gegen Mitternacht darf man sich auf eine Einlage der „Volkstanzgruppe Obertilliach“ freuen.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es um 12€ bei Trachtenmoden Krismer, bei der BLK Lienz, in den RGO-Tankstellen (Lienz, Matrei und Sillian), bei den Ortsbäuerinnen sowie an der Abendkasse um 15€. Der Reinerlös des Bauernballs geht auch dieses Jahr wieder an unschuldig in Not geratene Osttiroler Familien.

Das Tragen trachtiger Kleidung verleiht dem Osttiroler Bauernball alle Jahre eine besondere Note.