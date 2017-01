„Pasión de Buena Vista“ in Lienz

Eine Hommage an die wohl bekannteste Insel der Karibik – Kuba – ist diese Revue, die in die Welt kubanischer Lebensfreude entführt. Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und unvergessliche Melodien begeisterten bisher europaweit 600.000 Besucher. Son, Salsa, Rumba, Mambo und Cha-Cha-Cha gespielt, gesungen und getanzt von 14 kubanischen KünstlerInnen werden auch in Lienz, am 31. Jänner 2017 im Stadtsaal karibisches Flair verbreiten.

An diesem Abend erlebt man ab 20 Uhr die pure kubanische Lebensfreude und die grandiosen Stimmen von Lisbet Castillo-Montenegro, Estanislao “Augusto” Blanco Zequeira und Jose Guillermo Puebla Brizuela.

Zusammen mit der außergewöhnlichen „Buena Vista Band“, talentierten Background Sängern und der eindrucksvollen Tanzformation „El Grupo de Bailar“ sowie über 150 maßgeschneiderten Kostümen, präsentiert „Pasión de Buena Vista“ eine einzigartige Bühnenshow.