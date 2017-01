Regiobus Lienz wird schülerfreundlicher

30.01.2017, 14:05 Uhr

Fahrpläne des Regiobusses wurden auf die Stundenpläne der heimischen Schulen abgestimmt. Die Umsetzung erfolgt ab 30. Jänner.

LIENZ. Mit 12. Dezember 2016 nahm der Regio Bus im Lienzer Talboden Fahrt auf. Mit erheblichen Startschwierigkeiten. Die größten Probleme betrafen den täglichen Schülertransport und den Skibus. Überfüllte Schülerbusse, nicht einzuhaltende Fahrpläne beim Skibus, eine unüberlegte Taktung und durch Verspätungen verursachte lange Wartezeiten ärgerten die Nutzer.Die Verantwortlichen des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) und der Postbus GmbH mussten handeln und verpassten den Fahrplänen einige Änderungen, die seit Montag, 30. Jänner im Fahrplan umgesetzt werden.

Die Schülerbusse

Angebot optimieren

Die wesentlichen Änderungen betreffen vorrangig den Schülerverkehr am Morgen bzw. zu Mittag. So starten künftig die beiden Busse der Linie 3 (Amlach, Tristach, Eichholz) nicht mehr um 7 Uhr am Bahnhof, sondern bereits fünf Minuten früher um 06.55 Uhr. Damit wird gewährleistet, dass die Schüler der VS Süd/VS Michael Gamper sowie der HAK, pünktlich zur Schule kommen.Die zweite Änderung betrifft die Linie 1. Diese wurde auf die Bedürfnisse des Schülertransportes abgestimmt, indem sie um 13.41 Uhr, also fünf Minuten später als bisher, beim Gymnasium in Lienz ankommt. Für diese Einzelfahrt hat sich auch der Routenverlauf leicht geändert. Statt wie früher über Moarfeld, fährt der Regiobus die Schüler nun direkt via Michaelsplatz, Hochstein, Dolomitenkreuzung und HAK bis zur Friedenssiedlung. Von dort fährt der Regiobus wieder zum Bahnhof, wo die Anschlussbusse bereitstehen.Mit diesen Neuerungen geht man seitens des VVT und der Postbus GmbH auf die Anregungen und Wünsche der Eltern ein, die sich für eine Verbesserung des regionalen Schülertransportes aussprachen. „Unabhängig davon sind wir permanent darum bemüht das bestehende Angebot zu optimieren und an die Kundenwünsche anzupassen“, so die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.