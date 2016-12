Pensionist bei Pkw-Unfall verletzt

17.12.2016, 14:07 Uhr

Zwischen Perg und Grein kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

PERG. Eine 54-jährige Postzustellerin lenkte am Freitag, 16. Dezember, gegen 14.30 Uhr ihren Lkw auf der Donaustraße B3 von Perg in Richtung Grein. Als sie bei der Orsteinfahrt Saxen West links zur Pfarrkirche abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß dem dem Pkw eines Penisonisten, der in Richtung Perg unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Das Postfahrzeug wurde durch den Aufprall noch gegen einen vor der Kreuzung stehenden Pkw geschoben. Der Pensionist wurde unbestimmten Grades verletzt. Er musste in das Landesklinikum nach Amstetten gebracht werden. Die Postzustellerin erlitt eine leichte Verletzung im Gesichtsbereich.