18.01.2017, 20:27 Uhr

Im Wohnzimmer

Wir rasten auf dem Sofa und hören

nur unsern Atem. Ab und zu stören

die Autos. Ab und zu bebt die Erde:

der Güterzug. Ich glaub, ich werde



ein Gedicht über diesen Moment schreiben.

Der Rest des Tages fällt durch die Scheiben.

Du wendest Deinen Kopf. Ab und zu.

Manchmal verschwimmen Ich und Du -



Dann wird uns zusammen warm.

Du schläfst geborgen in meinem Arm.

Ich wache und behüte Deinen Schlaf.

Der Bruder verhält sich still und brav.



Zweisamkeit. Du wirst dich nicht

erinnern. Ich nur durch dieses Gedicht.

Die Zeit verdrängt sehr, sehr viel

und am Ende bleibt nur eins:



Gefühl.

