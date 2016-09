, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Die Akustikgitarre in der Hand und den Punkrock im Herzen. Texte über Wichtiges und Nichtiges. Ein Singer/Songwriter bei dem die Tinte eigentlich nicht verschwendet wird und der wahrscheinlich genau deshalb so heißt: Waste of Ink.

Martin Reiter lebt, leidet, freut, wundert, liebt und wartet in feinster Akustik- und Folkmanier. Musik zwischen Alltag und Besonderem, man könnte sogar von musikalischen Momentaufnahmen sprechen. Dabei bedient er sich einer Sprache, die teilweise sehr direkt und schroff ist, aber auch genug Raum für Interpretationen und Metaphern offen lässt.