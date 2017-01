Sieg der Pinzgauer beim Prä-Eisschießen

23.01.2017, 11:59 Uhr

Der ASVÖ EV Saalfelden hatte die breite und lange Natureisbahn - darauf legen die Pinzgauer besonderen Wert - exzellent vorbereitet und sorgte während des Bewerbs für die Verpflegung.Um 13 Uhr begann mit dem Einmarsch aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen, angeführt von den Jungschnalzern der Reiter- und Schnalzergruppe Saalfelden und von Moar Hans Strobl und Moar Xandi Oberhofer unter Musikklängen der Saalfeldner Holzmusi der freundschaftliche Wettstreit.

Bei herrlichstem Winterwetter rangen fast 140 Eisschützen in Anwesenheit von Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser und Stadtrat Gerhard Reichkendler - beide machten aktiv mit - um den Sieg.Wunderbare Schüsse auf beiden Seiten, aber die Pinzgauer waren stärker und siegten 2:0 plus die Bierkehr. Jetzt heißt es 18:1 an Siegen für den Pinzgau.Nach dem Abendessen wurde die Siegerehrung durchgeführt.Kehrschüsse: 1. Grießner Rudolf, 2. Reichkendler Gerhard, 3. Wurzrainer Norbert (alle Pinzgau)Prä-Schüsse: 1. Grießner Rudolf, Pzg. (38), 2. Grössig Carola, Pzg. (29), Höllbacher Erwin, Pg. (21)Siegermoar: Xandi OberhoferVerlierermoar: Hans StroblDie flotte Musik der anwesenden Musikanten (Heubod'n Musi, Holzmusi und spontan aus den Reihen der Teilnehmer) brachte viel Stimmung und es wurde wieder ein fröhlicher Abend, der sehr lange dauerte.Der Gauverband Pinzgau bedankt sich bei allen für den grandiosen Einsatz und den Firmen für die gespendeten Preise (organisiert vom EV Saalfelden) ganz besonders herzlich.Text: GauverbandAlle Fotos: Christina Steinberger