Teufelsnacht in Taxenbach/ Der Taxenbacher Krampusslauf 2016

08.12.2016, 08:09 Uhr

Taxenbach

Am 6. Dezember, also am Nikolaustag, fand in der Gemeinde Taxenbach, das alljährliche Zusammentreffen der Perchten aus vielen Gemeinden statt.Den Anfang des Abends machte der Nikolaus, der mit seinen Engeln und seinen Krampussen über brav oder böse, bei den Besuchern anhand seines goldenen Buches entschied.Nachdem die Engel ihre Geschenke verteilt hatten, die Krampusse das Böse vertrieben hatten, begann die etwa 2 Stündige Vorstellung der angereisten und heimischen Pässe.Für das leibliche Wohl wurde gesorgt, so konnten sich die Besucher mit heißen Glühwein oder Punsch, anderen Getränke von innen gegen die kalten Temperaturen wärmen.