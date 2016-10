Football: Tryout am 7.10.2016 und Salzburger Derby im U 17 Cupbewerb in Saalfelden

Unser jährlicher Tryout für neue Spieler findet am 7.10.2016 – diesmal auf dem Sportplatz der Hauptschule Bahnhof in Saalfelden, Joseph-Riedlerstraße 5 – statt.Wir suchen Spieler für alle Mannschaften. Da wir auch planen, neben den bisher bestehenden U15, U17 und Kampfmannschaft auch eine U13 zu gründen, sind alle Interessierten ab 12 Jahren zu diesem Probetraining herzlich eingeladen.Derzeit suchen wir speziell große und starke Jungs oder Männer jeden Alters für unsere Lines. Die Liner sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Einerseits die Offense-Liner, die den Quarterback die Zeit für den Spielzug verschaffen müssen, andererseits die Defense-Liner, die eben versuchen müssen, die Offense-Line des Gegners zu durchbrechen, um den Quarterback vor der Weitergabe des Balles zu attackieren.Gesucht werden Interessierte, egal mit welcher Statur und welchen Voraussetzungen. Unser Sport kann wirklich von jedem ausgeübt werden, das einzige was zählt ist der Ehrgeiz um bei diesem sehr mannschaftsbezogenen Sport mitzumachen. Kameradschaft wird bei uns ganz groß geschrieben.Das erste Heimpiel der Saison 2016 der Pinzgau Devils U17 findet am 08.10.2016 auf dem Platz des 1. Saalfelden SK in der Leoganger Straße 30a gegen die Salzburg Ducks statt.

Beste Voraussetzungen sich diesen Sport einmal anzusehen - und vielleicht genauso fasziniert zu werden wie viele andere. Für das leibliche Wohl wird gesorgt - Grund genug für einen Ausflug nach Saalfelden.Wir brauchen EURE, deine, deine und deine, tatkräftige Unterstützung.Kleine Regelkunde gibt es während des Spiels und auf unserer Homepage:Selbstverständlich laden wir auch weiterhin alle Unternehmen des Pinzgaus ein, unser Projekt eines Kunstrasenplatzes in Piesendorf zu unterstützen und hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen, egal ob als Groß- oder Kleinsponsor, für Banden- oder Dressenwerbung. Einfach ein mail an office@pinzgaudevils.at.“Come and become a part of the hell – become a member of the Devils-FamilyMehr Infos unter: www.devils.atoder auf Facebook: https://de-de.facebook.com/pinzgaudevils Text und Bild: Pinzgau Devils