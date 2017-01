Klarer Sieg der Wikings Damen in Villach

08.01.2017, 15:28 Uhr

Ziel war es, die Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen. Dies gelang von Beginn an und bereits in der zweiten Minute konnten die Gäste in Führung gehen. Durch Zuspiel von Michi Fankhauser, konnte Sandra Mayr den ersten Treffer erzielen. Drei Minuten später scorte Eveline Sarina-Erhart durch Zuspiel von Lisa Pichler zum 2:0. Fulminant spielten die Wikings weiter und einige Sekunden später konnte sogar das 3:0 erzielt werden. Dieses Mal war es Melli Bernert, die ihre Chance eiskalt nutzte. Das Heimteam schaffte es kaum aus ihrer Hälfte herauszukommen, so konnten die Zellerinnen immer wieder gute Chancen erzwingen. 5 Minuten vor Drittelende war es wieder die Nummer 32 Melli Bernert, die zum 4:0 scorte. Die Villacherinnen schwächten sich durch ein Handspiel, so kam es zum ersten Überzahlspiel der Gäste. Endlich konnte das erste Powerplaytor in dieser Saison erzielt werden, Melli Bernert schoss aufs Tor und durch einen Abpraller netzte Alex Kemptner zum 5:0. So ging es dann in die erste Drittelpause.Viel hatte das Trainerduo nicht zu sagen, jedoch sollte man in den nächsten Dritteln auf die Passqualität achten und weiter das Spiel nach vorne suchen.Das zweite Drittel begann wieder mit sehr viel Druck, jedoch konnte das Heimteam einige Male auf Konter spielen. Souverän war wieder mal die Zeller Torfrau Vicky Weitgasser, die keine Chancen zuließ. Nach 10 Minuten im 2. Drittel konnte Andrea Wiedemair, nach Zuspiel von Simi Reitstätter, das 6:0 erzielen. Mit einem 6:0 ging es in die letzte Pause.

Zufrieden war man in diesem Drittel nicht so ganz, trotzdem waren einige schöne Passkombination mit dabei. Nochmals Vollgas geben und kein Tor bekommen war das Motto für die letzten 20 Minuten. Vorm gegnerischen Tor war viel los, keiner konnte den Ball unter Kontrolle bringen. Andrea Wiedemair war es dann, die eine Drehbewegung machte und das 7:0 erzielte. Wenige Minuten später spielte Michi Fankhauser einen Traumpass auf den Zeller Captain vors gegnerische Tor und so konnte Viki Fersterer backhand den Ball ins Tor versenken. Mit einem 8:0 konnten die Bergstädterinnen die Heimreise antreten.Nun haben die Wikings Damen wieder eine 3-wöchige Spielpause. Am 29.1. empfangen die Zellerinnen in Mittersill den Vizemeister aus Wien. Wir freuen uns schon auf ein spannendes Match.