Mittersill Plus Tag auf Schalke

04.02.2017, 11:14 Uhr

Neben der Bandenwerbung wurden als Höhepunkt die neu gestalteten Winterspots am Europas größten Videowürfel in der Veltins Arena heuer erstmalig ausgestrahlt.Im Anschluss des Spieles wurden in Kooperation mit der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern im LaOla VIP Bereich unter den Besuchern ein Fanpackage für drei Personen verlost. Theresa Becker aus Gelsenkirchen war die glückliche Gewinnerin des Fanpackages. „Für mich und meine zwei Freundinnen war der gemeinsame Abend in Pinzgauer Gastfreundschaft ein besonderes Erlebnis“. Die Gewinnerin (Bildmitte) nahm das Fanpackage freudestrahlend von den Vertretern aus dem Pinzgau entgegen. Im Bild vlnr. Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann (alias „Der Quatscher“), Bürgermeister von Mittersill Dr. Wolfgang Viertler, Roland Rauch - Mittersill Plus, Christian Wörister – Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern