Julian Wirth feiert Sieg beim dritten Wintercup-Bewerb in Straßwalchen

31.01.2017, 16:36 Uhr

Wie schon beim letzten Bewerb in Mondsee war die wenig differenzierte Routensetzung in den einzelnen Altersklassen ein Problem. Es galt 6 Routen im Vorstieg zu bewältigen. Lea Catherina Kappacher (AV Pongau) schaffte es in der U10 als Dritte auf das Podest. Kaya Hafner vom AV Werfen landete in der U12 auf Rang zehn.In den Altersklassen U14 und U16 wurde das Leistungsniveau von den Routenschraubern klar unterschätzt und so erreichten sieben bzw. elf Teilnehmer bei allen sechs Routen das Top. Um einen Sieger küren zu können war daher noch eine schwierige Finalroute zu klettern. Kilian Kappacher (AV Pongau/U14) konnte sich gut in Szene setzen und erreichte Rang sechs.Bei der anspruchsvollen Finalroute der U16 konnten immer noch drei Sportler bis zum Top klettern. Somit entschied die Kletterzeit über die Platzierung, wodurch Julian Wirth klar mit 19 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten siegte.Der letzte Bewerb des Wintercups findet am 4. März in der Kletterhalle Berchtesgaden statt. Dort fällt dann auch die Entscheidung über die Gesamtwertung des Wintercups.