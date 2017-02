FRANK Hoffmann & MG3 - LIEBE und so weiter

LIEBE und so weiter... (Variationen über die Himmelsmacht)Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Programm „WAS ES IST...“ (Gedichte und Kurzgeschichten von Erich Fried) haben MG3 (Martin Gasselsberger, Piano / Roland Kramer, Bass / Gerald Endstrasser, Drums) und Frank Hoffmann (Rezitation) beschlossen, ihre Kooperation mit dem Programm „Liebe und so weiter...“ fortzuführen.Hinter diesem Titel verstecken sich Texte zum Thema „Liebe und alle denkbaren Folgeschäden“ von Dichtern wie Bertolt Brecht, Erich Fried, Mascha Kaleko oder Hoffmann von Fallersleben u.a. ebenso wie Satiren von Fritz Grünbaum oder Robert Gernhardt.Auch vor Schlagertexten aus den 1950/60er-Jahren wird nicht zurück geschreckt.Alles in allem: Ein Potpourri, das berührt aber auch erheitert.Lassen Sie sich überraschen!

Frank Hoffmann - Rezitation
Martin Gasselsberger – Piano
Roland Kramer – Bass
Gerald Endstrasser - Drums