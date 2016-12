Adventstammtisch im K.I.K. 31

12.12.2016, 23:03 Uhr

fand auch dieses Jahr wieder in gemütlicher Runde, bei selbst gemachten Punsch und Weihnachtsbäckerei von der Hausherrin I.R.I.S. nach alter Tradition zubereitet, statt.Diesmal unterhielt man sich im Besonderen um Frieden und gegen Gewalt. Dazu konnte ein ganz besonderer Gast wie Dr. Amer Albayati , irakisch-österreichischer Journalist und Autor, große Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gewinnen.Die Besucher unterhielten sich auch über Themen wie Toleranz, Meinungsfreiheit, Demokratie, Integration und die Rechte der Frauen.Dr.Albayati verlegte rund 50 Bücher für Länder der arabischen Welt. Er wurde mehrfach ausgezeichnet für 15 Dokumentar- und einen Spielfilm, der im Irak verboten wurde. Er ist Mitbegründer der (UNCAV) United Nations Correspondents Association Viennaund Vorsitzender der (ILMÖ) Initiative Liberaler Muslime Osterreich und lebt seit 1980 lebt mit seiner Familie in Wien.Dr.Amer Albayati:„Wenn wir versuchen anderen Menschen mit Liebe und vollem Respekt zu begegnen, können wir nicht nur Frieden schenken, sondern auch erleben.Wie bei I.R.I.S. Stammtisch, immer wieder praktiziert, wird dies als frohe Botschaft und wahres Geschenk von mir bewertet und ich damit Frieden auch für das neue Jahr wünsche.“Den Ausklang der gesprächigen Runde machte der anschließende Besuch des Kartausencafes in Mauerbach.Fotos/Text: copyright by I.R.I.S.IRIS