„Die jungen Lebensretter“ – die Jugendgruppe des Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz

21.01.2017, 10:11 Uhr

2016 war für die Jugendgruppe ein sehr aufregendes und ereignisreiches Jahr. Mit der Organisation der EH-Olympiade (Anm. EH steht für Erste Hilfe) gemeinsam mit den Jugendgruppen des Roten Kreuzes aus Gföhl und Ottenschlag, hat man eine in Niederösterreich bisher einzigartige Initiative gesetzt. 70 Jugendliche und 15 Betreuer haben in Ottenschlag 3 Tage lang miteinander Spaß gehabt und bei einem großen Erste-Hilfe-Bewerb ihr Können unter Beweis gestellt. Zum Abschluss organisierten die Jugendgruppen einen großen Familiennachmittag. Über 100 Familien aus der Region haben das Rote Kreuz bei verschiedenen Stationen kennen gelernt. Gemeinsam mit der Feuerwehrjugend Ottenschlag und der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz gab es Vorführungen und Mitmachstationen.

Der Ausblick auf 2017

In den Sommerferien waren die „Jungen Lebensretter“ erstmalig beim Landesjugendlager und dem Landesjugendbewerb in Neunkirchen (NÖ) dabei. Die Mädchen und Burschen der Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz waren bei ihrem ersten Landesbewerb mit viel Engagement und Begeisterung dabei und haben in allen Wertungsklassen gut abgeschnitten.Auch in unserem Bezirk waren die Jugendlichen sehr engagiert. Beim jährlich stattfindenden Blaulichttag der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsgraben haben Sie gemeinsam mit der Feuerwehrjugend Wolfsgraben und der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz bei verschiedenen Vorführungen mitgewirkt. Bei den Ferienspielen in Pressbaum, Purkersdorf und Gablitz konnten Kinder und Jugendliche bei verschiedenen Erste-Hilfe-Stationen mitmachen.Für 2017 sind bereits die nächsten Highlights geplant. Die Jugendgruppe des Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz wird bei den Special Olympics im März in Schladming eine Gruppe aus Hongkong aktiv betreuen und anfeuern. Im Juli ist die Teilnahme am Bundesjugendlager in Leonding bei Linz fix geplant.Viele Menschen zögern, Erste Hilfe zu leisten, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Doch die Jugendgruppe zeigt, dass die Erste Hilfe kinderleicht ist. Um die Bevölkerung in der Ersten-Hilfe zu schulen, bietet das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz neben dem regulären, zweitägigen Erste-Hilfe-Grundkurs, eintägige Auffrischungskurse sowie auch Spezialkurse für den Führerschein sowie für Personen, die Kinder betreuen.Nähere Informationen unter: