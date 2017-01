Kunst am Bau ?

22.01.2017, 17:37 Uhr

Stolperfalle auf Supermarktparkplatz

Wahre Fachleute waren anscheinend bei der Wiederanlegung des Parkplatzes nach der Renovierung eines Purkersdorfer Supermarktes am Werk.Erst nachdem die Randsteine gesetzt waren und die Parkfläche asphaltiert, merkte man wohl, dass es sich nun nicht mehr mit dem schmalen Gehweg neben dem Parkplatz ausgeht: Die durchaus korrekt geparkten Fahrzeuge ragten viel zu weit in den Fussgeherbereich hinein.

Also schraubte man kurzerhand nach bewährter Art der Türstopper Leisten auf die Parkflächen, die die Autos am Weitervorfahren hindern sollen.Abgesehen, dass es durchauch passieren kann, dass ein flotter Einparker nun erst recht über die Parkplatzgrenze hinwegschießen kann, ist diese Lösung eine Stolperfalle für die Fussgeher. Gerade wenn diese Leisten beispielsweise von Neuschnee bedeckt sind, wie es in den letzten Tagen der Fall war.