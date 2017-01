Langthaler kehrt als Gegnerin zurück nach Pressbaum

17.01.2017, 19:00 Uhr

Die Pressbaumerin Sonja Langthaler spielt am 29. Jänner gegen ihren Jugendverein. Die Bezirksblätter sprachen vorab mit ihr.

Irgendwie ist es trotzdem ein Heimspiel für mich. Es ist meine Halle, meine Familie und ein paar Freunde werden zuschauen. Aber ich muss mich darauf vorbereiten, dass Leute, die früher für mich geklatscht haben, nun gegen mich sind.

ZUR SACHE: Sonja Langthaler



Wir müssen gewinnen. Wir wollen ins Bundesliga-Halbfinale kommen. Oben sind alle nah beieinander, deshalb muss jeder gegen den Letzten Pressbaum gewinnen.Ende Jänner will ich mit Roman Zirnwald unseren Mixed-Staatsmeistertitel verteidigen. Da trete ich auch im Einzel an, das wird heuer aber schwer. In den nächsten zwei Jahren will ich aber auch diesen Titel gewinnen. Langfristig will ich auch bei internationalen Turnieren regelmäßig das Halbfinale erreichen.Die Trainingspartner sind sehr wichtig. Ich war im vergangenen Jahr in Dänemark. In meinem Verein dort haben mehr Mädels gespielt als in ganz Österreich. Das waren perfekte Voraussetzungen, weil ich immer zu 100 Prozent gefordert war. In Österreich ist das nur schwer zu finden. Anspruchsvolle Trainingspartner muss ich mir selbst organisieren.Die 23-Jährige Sonja Langthaler begann mit acht Jahren für den ASV Pressbaum Badminton zu spielen. 2012 gewann Langthaler mit dem ASV die Bundesliga und 2016 den Staatsmeistertitel im Mixed.Im Sommer 2016 wechselte sie zum BSC Linz, mit dem sie auf Rang drei der Bundesliga liegt. Am Wochenende holte sie bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Linz Silber im Mixed und Bronze im Einzel.