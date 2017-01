Pressbaumer gewinnen 41 Medaillen

20.01.2017, 18:09 Uhr

Die niederösterreichischen Badminton Landesmeisterschaften fanden heuer erstmals in Pressbaum statt. Dabei holten die Pressbaumer Spieler zahlreiche Medaillen.

PRESSBAUM. Heuer nahmen 96 Sportler von 12 Vereinen in 25 Bewerben und 9 Altersklassen an der NÖ Landesmeisterschaft teil.In zahlreichen sehr spannenden Matches kämpften sie um die Titel:Der Titel im Dameneinzel der allgemeinen Klasse ging heuer wieder an Pressbaum, diesmal allerdings an Carina Meinke, welche sich in einem spannenden Match gegen Bianca Schiester durchsetzen konnte.Im Damendoppel dafür konnte Bianca Schiester ihren Titel mit ihrer Pressbaumer Partnerin Nina Sorger verteidigen.Der Pressbaumer Ralf Bittenauer hatte nach 2 Jahren heuer überraschend im Finale des Herreneinzel der allgemeinen Klasse das Nachsehen und gab den Titel an Benjamin Schlemmer aus Mödling ab.

Alle Ergebnisse im Überblick:



Auch im Herrendoppel der allgemeinen Klasse hatten die Titelverteidiger des Vorjahres, Andràs Nèmeth aus Klosterneuburg und Georg Stoisser aus Wimpassing, nicht den Titel verteidigen können, diesmal allerdings krankheitsbedingt. Der Titel ging an Daniel Graßmück und Benjamin Schlemmer aus Mödling.Dafür klappte es für Andràs Nèmeth heuer mit dem Sieg im Mixed mit Partnerin Bianca Schiester aus Mödling knapp gegen Jakob und Nina Sorger aus Pressbaum. Der Klosterneuburger Nemeth verpasste im Herren Einzel zudem als Vierter nur knapp eine Medaille.Insgesamt konnten die Sportler des ASV Pressbaum 11 Mal Gold, 15 Mal Silber und 15 Mal Broze gewinnen.DD Allg1 Bianca Schiester3/4 Jasmin HoferBirgit Janisch3/4 Tanja EdlacherVeronika RybskaDD U152 Eva DorferSarah Leichtfried3 Martina Döcker4 Lisa PillhoferElla SicherDE Allg2 Bianca Schiester3 Veronika Rybska4 Jasmin HoferDE O351 Susanne Swoboda2 Barbara Glock3 Andrea Wagesreiter4 Regina BäuerleDE U111 Marie Witzmann2 Sarah Schuster3 Marlies BosoDE U132 Ella Sicher3 Martina DöckerDE U153 Sarah LeichtfriedDE U191 Alexandra KristlerHD Allg1 Daniel GraßmückBenjamin Schlemmer3/4 András NémethGeorg Stoisser3/4 Philipp FritzChristoph StreißlbergerHD O351 Ernst LiskaAllan Sudarma2 Michael SteinerMartin Wallenböck3 Norbert HofbauerHarald PühringerHD O451 Christian BuschenreithnerWolfgang Buschenreithner2 Siegfried KristlerAlfred ZothHD U131 Jonas EignerDavid WeinbergerHD U151 Tobias BäuerleChristian Tomic2 Manuel Kristler3 Lukas HinteramskoglerThomas HuberHE Allg1 Benjamin Schlemmer3 Jürgen SchusterHE O351 Christian Buschenreithner2 Harald Pühringer3 Allan SudarmaHE O451 Ernst Liska3 Michael SteinerHE O551 Wolfgang Buschenreithner2 Christian WagnerHE U11HE U131 Christian Tomic2 Jonas EignerHE U152 Tobias Bäuerle3 Manuel KristlerHE U192 Philipp Haidinger3 Michael TomicMX Allg1 András NémethBianca Schiester3/43/4Jasmin HoferMX O401 Alfred ZothBirgit Janisch2 Ernst LiskaKarin SteinbichlerMX U151 Christian Tomic2 Tobias Bäuerle3/4 Manuel KristlerPaula Fleischmann3/4 Thomas HuberSarah LeichtfriedMX U191 Michael Tomic2 Daniel WitzmannAlexandra Kristler