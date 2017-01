Vor 25 Jahren im Bezirk Reutte

03.01.2017, 05:30 Uhr

Ein Blick in die Ausgabe Nr. 1 vom Jänner 1992

AUSSERFERN (rei). In Lermoos hatte man allen Grund zum Feiern: Die neue Grubigalmbahn wurde eröffnet. Die moderne kuppelbare Vierersesselbahn kostete rund 40 Millionen Schilling. Komfort und Förderleistung am Grubigstein wurden damit massiv verbessert.In Reutte legten 75 Jungbürger ihr Gelöbnis ab. Die Festansprache hielt Plansee-Generaldirektor Rudolf Machenschalk.Schnee war heuer über Weihnachten und Neujahr Mangelware. Nicht so vor 25 Jahren. Da kam die weiße Pracht termingerecht vor Weihnachten. Allerdings brachte der viele Schnee auch seine Probleme mit sich. So musste die Strecke nach Pfafflar aufgrund von Lawinengefahr gesperrt werden.Bereits vor 25 Jahren war der SC Breitenwang in Sachen Stocksport ein Aushängeschild im Bezirk. Bei der 2. Außerferner Meisterschaft waren Martin Adler, Robert Wagner, Josef Frischauf und Roland Hechenberger als Team nicht zu schlagen.