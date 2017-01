Fünfter Platz für Mathias Kuhn beim Skitrail

31.01.2017, 10:42 Uhr

Bereits zu Beginn des Rennens konnte sich Matthias mit einer Fünf-Mann Gruppe vom restlichen Feld absetzen. Am Rückweg vom Oberjoch war Konkurennt Sebastian Neef leicht im Vorsprung, aber Kuhn attackierte und konnte sofort aufschließen. Die anderen drei konnten nicht folgen und somit hieß es nun 2 vs. 3! 13 km vor Schluss plagte Kuhn ein Krampf im Oberschenkel, was eigentlich das Aus bedeutet. "Ich war völlig außer Stande mein Bein zu beugen und musste zusehen, wie die drei Verfolger (Tobias Rath, Manuel Sieber und Roland Ballerstedt) einfach an mir vorbeizogen. Die einzige Möglichkeit das Ziel doch noch zu erreichen war so, wie ich es eigentlich am besten kann - mit der Doppelstocktechnik", zieht Kuhn Bilanz und ergänzt: "Aber ein fünfter Gesamtrang und Platz drei in meiner Altersklasse freuen mich, auch wenn ich darüber kurzzeitig sehr enttäuscht war!"