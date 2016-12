Topleistung von Salzburgs Eiskunstläuferinnen beim Innsbrucker Eiscup

06.12.2016, 10:04 Uhr

Skate Celje 2016

Ihre Teamkollegin Violette Iwanowa hatte weniger Glück. Einige Fehler in der Kür kosteten sie das Podest. Sie wurde mit 94.76 Punkten sechste.Ihren ersten internationalen Sieg feierte auch auch die Salzburger Schülermeisterin aus Zell am See Ekaterina Altukhova mit 38,22 Punkten.In der Gruppe Cubs Mädchen holte Flora Schaller als beste Österreicherin Platz 6, Samira Mitiska wurde in dieser Gruppe 17.Lara Roth, die am ISU Wettkampf in Celje (Slowenien) teilnahm konnte im Kurzprogramm einen Dreifach-Rittberger und Doppelaxel zeigen, stürzte aber leider bei ihrem Paradesprung, dem DreifachToeloop.Beim ISU Santa Claus Cup in Budapest geht es für die starke Salzburg Juniorinnen- Riege diese Woche weiter, ehe in weniger als zwei Wochen bei den Österreichischen, Meisterschaften in Graz um die Titel und internationalen Entsendung gekämpft wird