Jugendliche schlüpfen in die Rolle von Abgeordneten

04.01.2017, 10:52 Uhr

Wer wurde eingeladen?

Salzburg Stadt: 198Tennengau: 93Flachgau: 225Pongau: 120Lungau: 32Pinzgau: 132In weiterer Folge werden den angemeldeten Jugendlichen Expertinnen und Experten zur Diskussion ihrer Anliegen und Ideen sowie zur gemeinsamen Formulierung in Form von Anträgen zur Seite gestellt. "Die Anträge der Jugendlichen werden dann in der Plenarsitzung im März debattiert und abgestimmt. Außerdem werden die jungen Salzburgerinnen und Salzburger auch die Möglichkeit haben, ihre Anliegen mit Abgeordneten zu diskutieren und Fragen an Mitglieder der Landesregierung zu richten", so Landtagspräsidentin Pallauf zum Ablauf des Projekts.Der Salzburger Jugendlandtag soll Jugendlichen nun einmal im Jahr die Möglichkeit geben, in die Rolle von Politikerinnen und Politikern zu schlüpfen. Sie können dabei selber erleben, was es bedeutet, Politikerin oder Politiker zu sein und erfahren, wie politische Entscheidungen zu Stande kommen."Es ist uns vergangenes Jahr gelungen, das Jugendparlament auf neue Beine zu stellen und mit einer engagierten Gruppe wieder durchzustarten. Wir haben das erfolgreiche Jugendbeteiligungs-Projekt daraufhin gesetzlich verankert", freut sich Pallauf.