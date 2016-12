Adventsingen Pfarrkirche Gschwandt!

19.12.2016, 01:03 Uhr

Dass die Weihnacht nimma weit ist, wusste spätestens jeder Besucher nach dem besinnlichen Adventsingen in der Pfarrkirche Gschwandt am Sonntag 18.12.2016. Die Sängerrunde Gschwandt unter Obmann Rupert HELMBERGER trat gemeinsam mit dem Kirchenchor Gschwandt, der „Querzug Stubenmusi“, den Weisenbläsern der Ortsmusik und dem Chor- und der Spielgruppe der Volksschule Gschwandt auf.Abwechselnd konnte man den Klängen der verschiedenen Akteure lauschen, die Spielgruppe der Volksschule hatte ein Hirtenspiel einstudiert und Pfarrassistentin Anna-Maria MARSCHNER regte mit Gedanken um die Advents- und Weihnachtszeit die Besucher des Adventsingen zum Nachdenken an.Auch Pfarrer Alois KAINBERGER richtete an seine Pfarrgemeinde gegen Ende der Veranstaltung Worte der Einkehr und am Ende versammelten sich alle Mitwirkenden des Adventsnachmittags um den Altar und sangen gemeinsam den Andachtsjodler, der auch zugleich der Schluss des Adventsingen war. Jetzt konnten sich die Besucher, die die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt hatten, mit tosendem Applaus bedanken.Die freiwilligen Spenden des Adventsingen werden für sozial-caritative Zwecke in der Gemeinde Gschwandt verwendet.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Advent - Adventisten 2016