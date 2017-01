Viele Neuaufnahmen bei der Generalversammlung des Musikverein Siebenbürger Vorchdorf

07.01.2017, 13:16 Uhr

Neu aufgenommen wurden Felix Angleithner, Robin Dobrezberger und Hans Dobrezberger. Alle drei Musiker legten im letzten Jahr das Leistungsabzeichen in Bronze ab, welches Voraussetzung für die Aufnahme im Verein ist.

Für das 25-jährige Jubiläum wurden Margit Ohler und Norbert Lebersorger mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet.Auch die eifrigsten Probenbesucher wurden wieder ausgezeichnet. Bei fast allen Proben und Ausrückungen und somit auf den ersten Plätzen waren diesmal Armin Thallinger, Pascal Kaiser und Simone Thallinger.Auch das Register, welches die meisten Probenbesuche verzeichnen konnte wurde erstmals mit einem Wanderpokal geehrt. 2016 erhielt das Horn-Register diesen Titel.Der Musikverein lädt Sie sehr herzlich zur nächsten Veranstaltung, den Musikball am 28. Januar 2017 in die Hoftaverne Ziegelböck ein. Für Unterhaltung sorgt die Band „Nightfever“ und für ausgelassene Stimmung in der Gaststube „DJ Stephan“.