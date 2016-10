02.10.2016, 13:26 Uhr

Heute Sonntag 2.10.2016 fand in Gschwandt das Erntedankfest der Pfarre Gschwandt statt. Der geplante Festumzug vom Pfarrhaus zur Kirche wurde wegen beginnendem Regen verkürzt und vom Schulhof aus durchgeführt. Unter Begleitung der Musikkapelle Gschwandt bewegte sich der Festzug, beginnend mit den Gruppen des Kindergarten Gschwandt, der Goldhaubengruppe Gschwandt, der Landjugend Gschwandt, die auch die wunderschöne Erntekrone gefertigt hat, gefolgt von den Ministranten und Pfarrer Alois KAINBERGER und der Gschwandtner Bevölkerung in die Pfarrkirche Gschwandt.Die feierliche Messe wurde musikalisch vom Familienchor der Pfarre Gschwandt und den Kindergartenkindern mit Ihren Tanten umrahmt. Ein wunderschönes Bild ergab sich mit den rund um den Altar platzierten Kindern und der Erntekrone vor dem Altar. Nach der Messe wurde das geweihte Brot vor der Kirche an die Bevölkerung verteilt. Die Kinder bekamen von Stefan SCHIMPL, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Almtal und Mitglied im Pfarrgemeinderat Gschwandt, einen Apfel zum Dank der guten Ernte überreicht."Den einsetzende Regen nehmen wir mit Gelassenheit hin, bekanntlich kommt der Segen ja von oben, sonst gäbe es doch ohne Regen keine gute Ernte!“ so Pfarrer Alois KAINBERGER nach der Messe.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at - Galerie - Veranstaltungen - Erntedankfest 2016