So entdecken Kinder ihre Talente

16.01.2017, 15:13 Uhr

Verschiedene Bereiche ausprobieren lassen

Genaues Beobachten der Kinder

Neu ab Herbst: eine verschränkte Ganztagsklasse

Kinder stecken voller Begabungen, Ideen und Fantasie. Wie aber kommen besondere Kompetenzen ans Licht? „Ausprobieren!“ lautet die einhellige Meinung der Experten. Nur wer verschiedene Dinge getestet hat, kann erkennen, wo seine Fähigkeiten und Talente liegen. Welchen Beitrag die Schule dazu leisten kann, zeigt das Gymnasium Ort der Kreuzschwestern in Gmunden. „Unser Ansatz ist, bereits in der Unterstufe mit individuellen Schwerpunkten zu beginnen“, erklärt die Direktorin Martina Reingruber. „Durch das frühe Herausarbeiten von besonderen Stärken lässt sich die Schullaufbahn gut nutzen, um diese auszubauen und zu fördern.“Möglich macht diese Herangehensweise das modulare, fächerübergreifende Unterrichts-System der Schule. In der 1. und 2. Klasse durchlaufen alle Schüler vier verschiedene Module je ein Semester lang: „Science“, „Kunst & Kreativität“, „Gesundheit & Sport und „Technik & IT“. Das soll den Kindern helfen herauszufinden, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Für die 3. und die 4. Klasse wählen die Kinder dann je eines dieser Module aus, sodass die Themen vertiefend behandelt und um neue Aspekte erweitert werden können.„Wichtig bei den Modulen ist, Inhalte direkt aus der Lebenswelt der Kinder fächerübergreifend und projektorientiert zu vermitteln“, so Direktorin Reingruber weiter. „Durch das Modul-System entsteht keine Zusatzbelastung in Form von mehr Unterrichtsstunden, sondern ausschließlich Mehrwert.“ Durch den ganzheitlichen Ansatz sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, Fragen aus unserem Alltag, Zukunftsthemen und Phänomene der Natur zu verstehen – über die Abgrenzung durch Unterrichtsgegenstände hinweg. Gleichzeitig zeigt es ihnen aber auch, dass die Unterrichtsgegenstände wichtig sind, weil man damit spezifisches Wissen aufbaut und dass es sowohl das „große Ganze“ als auch die „Einzelteile“ braucht, um unsere Welt zu verstehen. „Wir bieten den modularen Unterricht jetzt das dritte Jahr an und die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder sich sehr auf die Modulstunden freuen und sie als Bereicherung erleben“, ist Martina Reingruber mit der Unterrichtsform zufrieden.Wie werden nun konkret Talente erkannt? Martina Reingruber: „Durch Beobachtung der Kinder. Wo machen sie schnell Fortschritte? Wo ist eine besondere Begeisterung spürbar – auch wenn etwas nicht gleich gelingt? Bei der Beobachtung und der ‚Talente-Findung‘ kommt uns zugute, dass wir eine eher kleine Schule sind mit vergleichsweise niedrigen SchülerInnen-Zahlen in den Klassen. Dadurch haben wir die Ressourcen, auf das einzelne Kind intensiver einzugehen.“Das Gymnasium Pensionat Ort ist eine kleine, feine Schule, die bestens ausgestattet ist, inkl. Freizeitmöglichkeiten, Sport, einem großen Park, Hortbetreuung, Schulkantine usw. Im kommenden Schuljahr feiert das „Pensi“ bereits sein 125-jähriges Bestehen und nimmt dies zum Anlass, nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorne zu schauen: Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird zusätzlich zu den „üblichen“ 1. Klassen eine verschränkte Ganztagsklasse angeboten. Das bedeutet: Die Anzahl an Unterrichtsstunden bleibt gleich, verteilt sich aber über den ganzen Tag - Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr und Freitag bis 13.30. Einige Vorteile: Durch die längeren Pausen zum „Hirn Durchlüften“ sind die SchülerInnen erwiesenermaßen aufnahmefähiger für neue Inhalte, Hausaufgaben werden im Normalfall bereits in der Schule erledigt und die Kinder sind den ganzen Tag pädagogisch betreut (spezielle Angebote für die freie Zeit). Und auch das Modul-System zum Finden und Fördern von Talenten fügt sich perfekt ein bei diesem Zusatzangebot.Tipp: Informieren Sie sich persönlich über das Modul‐System in der Unterstufe und über die verschränkte Ganztagsklasse beim Informationstag des Gymnasium Ort am 27. Jänner 2017, 10 bis 15 Uhr.