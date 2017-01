Bevorstehende Spiele der TRAUNSEE-SHARKS!

30.01.2017, 21:40 Uhr

Mit einem fulminanten 4:16 Auswärtssieg gegen den EC Fire on Ice Wels sicherten sich die Traunsee-Sharks2 den Finaleinzug in der 3. LIWEST Eishockey Landesliga und bleiben auch amtierender Tabellenführer. Ausständig sind noch 2 Begegnungen gegen den zuletzt stark spielenden EC ICE TIGERS Kirchdorf. Sollten die Gmundner Haie diese Spiele gewinnen, dann beenden die SHARKS den Grunddurchgang auf Platz 1 und haben somit für das bevorstehende Finale das Heimrecht.

Erste Chance auf Sieg gegen die ICE TIGERS besteht am kommenden Sonntag 5.2.2017 mit Spielbeginn 17:45 Uhr im Haifischbecken Gmunden. Da empfangen die ICE TIGERS die TRAUNSEE-SHARKS 2 auf Gmundner Eis , da KIRCHDORF über keine eigene Eishalle verfügt. „Das Ziel wird sein auch hier die derzeit gute Stimmung und die Leistungen im Team umzusetzen und in Richtung Finale mit zu nehmen!“, so ein sichtlich zufriedener Trainer und Obmann Robert KASTBERGER.TRAUNSEE-SHARKS 1 Beginn der Halbfinal Serie!Nach leider verlorenem 3. Platz in der 1. OÖ LIWEST Eishockey Landesliga an den EC WIN WIN Wels 1 bestreiten nun die Haie aus Gmunden das Halbfinale gegen den EC OLDIES Linz. Das erste Match findet am Freitag 3.2.2017 mit Spielbeginn 20:30 Uhr in der Eishalle LINZ statt. Das Ziel in die Play off Runde zu kommen ist somit für das junge Team um Trainer Thomas SCHATZL erreicht. Das Niveau in der höchsten Eishockeyliga Oberösterreichs ist entsprechend hoch und so der Einzug in das Play off eine super Leistung der TRAUNSEE-SHARKS1, die natürlich alles versuchen werden, den Oldies das Leben am Eis schwer zu machen.Das Halbfinalspiel Nummer 2 geht dann am Samstag 11.2.2017 mit Spielbeginn 18:30 Uhr in der Eishalle Gmunden über die Bühne. Sollte den SHARKS1 der Einzug in das Finale nicht gelingen, wird dies auch zugleich das letzte Heimspiel dieser Saison für die TRAUNSEE-SHARKS1 sein, da bei Spiel um Platz 3 der Liga entweder Steyr oder Wels als Austragungsort feststeht. Also auf am 11.2.2017 in das Haifischbecken Gmunden, wo Sie/Dich sicher ein heißer Tanz am Eis wartet!Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS