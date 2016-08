Herbst-Flair für Zuhause

01.09.2016, 10:29 Uhr

Floristin Lisa Griesmayr zeigt, wie einfach es sein kann, Herbstdekorationen selber zu machen.

ZELL/PRAM (smp). Der Herbst klopft an unsere Tür. Aber wie die eigenen vier Wände entsprechend gestalten? Die BezirksRundschau hat beim Rosen-Stöckl in Zell an der Pram nach einem Dekotipp gefragt."Immer schön sind Gefäßbepflanzungen", erzählt Lisa Griesmayr, Floristin beim Rosen-Stöckl. Gezielt sucht sie ein paar Pflanzen aus dem Sortiment und dazu noch einen Korb und einen Sack Erde. "Ich arbeite gerne Ton in Ton, das wirkt dann sehr Harmonisch. Hier nehme ich verschiedene Rosa- und Weißtöne und Struckturpflanzen." In unseren Herbstkorb kommen eine rosa Caluna, ein Silberbaltt, die Mühlbeckie und das Texaskraus sind in einem Pflanzentöpfchen vereint und eine hellrosa Schneebeere findet auch noch Platz.

Einen Korb bepflanzen

Zuerst kommt ein bisschen Erde in den Korb. Danach werden die einzelnen Pflanzen ausgetopft und in das Gefäß gesetzt. Etwas Erde darauf schütten und festdrücken. "Bei Gefäßbepflanzungen sollte immer eine leichte Stufung vorhanden sein. Also die höchste Pflanze nach hinten und vorne etwas Hängendes", erklärt die erfahrene Floristin. Nach dem bepflanzen leicht gegen den Korb klopfen. So wird die Erde gut verteilt. "Wichtig ist die Pflanzen gleich ein bisschen anzugießen."Nun kann je nach Guster dekoriert werden. Bei unserem Korb verwenden wir dazu Dschungelmoos, und ein paar echte Gräser, "die trocknen schön und sorgen wieder für eine Stufung". Auch Nigela, auf deutsch Jungfer im Grünen dürfen dazu. Den letzten Schliff bildet eine Keramikkugel, die wieder in Rosa und Weiß gehalten ist. Fertig ist der individuelle Herbstkorb.