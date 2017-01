Dorf ließ sich nicht zweimal zum Ball bitten

21.01.2017, 20:28 Uhr

Nachdem früher in Dorf fast jeder Verein einen eigenen Ball ausrichtete und irgendwann einer nach dem anderen eingeschlafen war, war es auch hier wieder die Landjugend gemeinsam mit der JVP, die aktiv wurde. Seit sechs Jahren heißt es nun schon "Dorf i bitten?" - und das lassen sich die Ballhungrigen und Tanzbegeisterten in und um Dorf nicht zweimal sagen. Jedes Jahr werden es mehr Gäste - vielleicht liegt es auch an der tollen Mitternachtseinlage, die die jungen Dorfer unter Anleitung von Conny Kainberger auf die Beine stellen. Heuer gab es für die Ballbesucher einen Kampf, für den man sonst ins Kino gehen müssten. In bester Star-Wars-Manier kämpften Gut und Böse mit Laserschwertern gegeneinander. Wer gewonnen hat? Egal, den zum Schluss haben alle einfach gemeinsam getanzt, so wie es die Dorfer eben nur allzugern tun.