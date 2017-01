Jahreshauptversammlung der Landjugend Münzkirchen

02.01.2017, 20:00 Uhr

Es freut uns sehr das wir auch heuer wieder einige Mitglieder ehren konnten und vergaben wir an Maria Wallner, Thomas Hauser, Eva Gasser und Martin Auinger das Leistungsabzeichen in Bronze.Und so beendetetn wir ein erfolgreiches Landjugendjahr und starten mit voller Motivation in das neue Jahr.