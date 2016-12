Leitkommentar von Johann Fuchs

14.12.2016, 11:00 Uhr

Es freut mich euch in der Bezirksrundschau die Gemeinde Diersbach näher vorstellen zu können. Diersbach ist mit 28 km² die achtgrößte Gemeinde im Bezirk. Am Übergang vom Pramtal zum Sauwald gelegen, ist sie landschaftlich besonders vielfältig und reizvoll und ladet zum Wandern und Verweilen in der schönen Natur ein. Am Südabfall des Sauwaldes gelegen, bieten sich von den Anhöhen grandiose Ausblicke ins Alpenvorland und bei guter Sicht bis in die Alpen. Für die Gäste, die uns besuchen, sind die acht Gastronomiebetriebe im Gemeindegebiet bestens gerüstet, um sie kulinarisch zu verwöhnen.Kulturell ist Diersbach besonders zu Pfingsten ein Geheimtipp unter Freunden der Jazzmusik. Bei „Jazz am Bauernhof“ umstrahlt dann Diersbach ein internationales Flair.Meine politische Vision ist, den ländlichen Raum in all seiner Vielfalt nicht nur zu erhalten, sondern weiter auszubauen und zu stärken. Dies kann aber nur dann gelingen, wenn alle Kräfte einer Gemeinde gebündelt an einem Strang ziehen und dieses ehrgeizige Ziel gemeinsam verfolgen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich lade alle herzlich ein, in Zukunft noch verstärkt an der Umsetzung dieser Vision zu arbeiten.