Kamelmilchschokolade aus Österreich? Eggerdinger macht's möglich

24.01.2017, 09:18 Uhr

Kamele sind zwar bei uns nicht heimisch. Schokolade aus ihrer Milch gibt's trotzdem. Werner Mayr produziert mit einem Chokolatier aus Meggenhofen den "Schoki" aus Kamelmilch.

EGGERDING, MEGGENHOFEN (ska). Schon vor 3000 Jahren haben Nomaden in den arabischen und afrakanischen Ländern haben auf die Gesundheitseffekte der Kamelmilch gesetzt, wie Werner Mayr sagt. Der Eggerdinger ist auf Reisen auf die Milch aufmerksam geworden. Seit sechs Jahren handelt er nun schon als Einpersonenunternehmen "Camel Milk Vitality" mit Kamelmilchprodukten aus aller Welt. Weil sich vermehrt Probleme mit Lieferanten einstellten, kam er auf die Idee, die Kamelmilchschokolade in der Heimat herstellen zu lassen. "Warum sie im viele tausend Kilometer entfernten Abu Dhabi importieren, wenn wir hierzulande unter fairen Arbeitsbedinungen von Meisterhand in Topqualität produzieren können", sagt Mayr und nennt das Unternehmen "Mayer Schokoladen" in Meggenhofen. Gemeinsam mit dessen Chocolatier hat der Eggerdinger die handgeschöpfte Kamelmilchschokolade "Kharma" entwickelt. Es gibt sie in den Sorten Mandel, Orange, Vollmilch, Orientalische Gewürze und Kakao.

Kamelmilch-Trinkkur bei Neurodermitis und Magenleiden

Rabatt für BezirksRundschau-Leser

Die Kamelmilch für die Schokolade bezieht Mayr aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Form von vakuumgetrocknetem Pulver. Obwohl die Kamelmilch besonders gesund ist, sind es die Schokoladen eher weniger, wie Mayr zugibt. "Die dafür eingesetzte Menge an Milch wäre zu gering, um einen positiven Gesundheitseffekt zu erzielen", erklärt er. Aber: Die Schokolade ist laktosefrei. Wer sich von der Wirkung der Kamelmilch überzeugen möchte, sollte zu den Trinkkuren von "Camel Milk Vitality" greifen, rät Mayr. "Wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen von Kunden erhalten, die mit Neurodermitis, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Laktoseintoleranz oder Magenleiden zu kämpen haben", berichtet der Eggerdinger. Die tiefgefrorene Kamelmilch für diese Trinkkuren erhält das Unternehmen von einer Kamelfarm in den Niederlanden.Die fünf Sorten Kamelmilchschokolade aus Meggenhofen werden über den Webshop www.kharma.at und in Delikatessenläden vertrieben. Seit Dezember gibt's den Schoki beim Lachinger Genuss Platz in Schärding zu kaufen.Werner Mayr hat für die BezirksRundschau-Leser eine besondere Aktion gestartet: Geben Sie beim Einkauf auf www.kharma.at und www.kamelmilch.de den Code "Schärding" ein und erhalten Sie fünf Prozent Rabatt auf den gesamten Warenwert.