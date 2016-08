Schönbichler Horn (3133 m)

28.08.2016, 09:07 Uhr

Ausgangspunkt dieser Tour ist am Schlegeisstausee, Parkplatz Zamsgatterl.Zuerst wandert man ca. 2:30 h zum Furtschaglhaus von dort noch ca. 2 bis 2:30 h zum Gipfel. Bis zum Gipfelaufbau schöner Wandersteig, dann leichte mit Seil gesicherte Blockklettereii. Rückweg wie Aufstieg, Gesamtgehzeit ca. 8 h, ca. 1300 Hm. Wer diese Tour nicht an einem Tag machen will, kann sie auch mit einer Übernachtung im Furtschaglhaus entschärfen.