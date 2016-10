Neue Devise für Geiselberg: "Gemeinsam g’scheiter"

07.10.2016, 00:00 Uhr

Das Grätzel wird zur Modellregion einer Smart City ausgebaut.

SIMMERING. Sanierung von Wohnungen und einem Turnsaal, Solarenergie, Elektro-Autos und -Räder – das sind nur ein paar der Aktionen, die in den nächsten drei Jahren im Bereich Geiselberg passieren. Das Grätzel wird zur "Smart City", die Investitionen mit sieben Millionen Euro EU-Förderung gestützt.Was bedeutet Smart City eigentlich genau? Die Gebietsbetreuung Simmering fasst das ganze unter dem Schlagwort "Gemeinsam g’scheiter – Simmering wird zukunftsfit" zusammen.

Geteilte Autos und E-Räder

Sie sind am Wort

Hintergrund:

Das heißt im Einzelnen: Bei Gebäuden steht die Energieeinsparung und die Sanierung des Bestands im Vordergrund. Weiters werden Solaranlagen im Viertel errichtet.Die nachhaltige Mobilität ist ein weiterer Bestandteil. In Simmering ist etwa Car-Sharing vorgesehen. Die Post und andere Firmen im Grätzel stellen auf Elektro-Autos um. Bis Ende 2016 werden an ein bis zwei Orten 15 Elektro-Räder zum Ausborgen stehen.Unter dem Schlagwort "G’scheit unterwegs in Simmering" ist die Gebietsbetreuung unterwegs und informiert Interessierte. Gleichzeitig können die Anrainer auch Ihre Meinung abgeben und die Zukunft des Grätzels mitgestalten. Die nächsten Aktionen:Welche Fuß- und Radwege sollten sicherer werden? Welche Wege sollten grüner werden? Termine jeweils am Enkplatz:Mittwoch 19. und Freitag 21. Oktober 13 bis 17 UhrSamstag 22. Oktober 10 bis 14 UhrMontag 24. Oktober 13 bis 17 UhrDonnerstag 27. Oktober 9 bis 13 UhrFreitag 28. Oktober 13 bis 17 UhrKinder gestalten bei der Mal-Aktion die "Stadt der Zukunft" und tüfteln bei einer Rätselralley mit: Freitag, 14. Oktober, 13 bis 17 Uhr am Enkplatz.Fragen zur Stromrechnung, dem richtigen heizen und zum Strom sparen geben Experten: Donnerstag, 27. Oktober, ab 9 Uhr am Enkplatz.Wie sind Sie unterwegs: per Öffis oder zu Fuß? Was sagen Sie zu dieser Initiative? Posten Sie Ihre Meinung einfach unter diesen Artikel oder schicken Sie eine Mail an die bz-Wiener Bezirkszeitung oder die Gebietsbetreuung Simmering