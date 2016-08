Irschen wird zur Motorsportarena

Hillclimbing

In Irschen ruft wieder einmal der Berg: Motocross-Action in seiner spektakulärsten Form sowie ein unterhaltsames Festprogramm sorgen in Rittersdorf in Irschen amfür ein echtes Highlight-Wochenende.Röhrende Motoren, wagemutige Motocross-Piloten, eine spektakuläre Streckenführung und ausgelassene Festivalstimmung: das sind die Zutaten für den diesjährigen Hillclimbing-Wettbewerb in Rittersdorf in Irschen.

Anmeldung

Ablauf

Wie schon in den Jahren zuvor, nehmen auch heuer wieder zahlreiche Motorradcracks mit ihren „Bikes“ die „Rontewitscher Leitn“ in Angriff. Dabei zählt neben der Geschwindigkeit vor allem die perfekte Balance zwischen Fahrer, Bike, Steigung, Neigung und dem schwierigen Terrain.Veranstaltet wird der spektakuläre Bewerb bereits seit 2009 vom Hobby Cross Club Irschen (HCCI).Bis zum, können sich noch alle interessierten Motocrosser jeweils abunter den Nummern 0650/77 92 492 und 0664/45 614 75 anmelden. Allerdings ist das Teilnehmerfeld begrenzt.Das öffentliche Training findet am, vonstatt. Im Anschluss daran steigt die große „Warm up-Party“ am Festgelände in Rittersdorf.Am, findet dann in der Schottergrube abder eigentliche Bewerb statt. Danach heizen bei der „After Show-Party“ abdie Mannen von „Route to Groove“ allen Fahrern und Besuchern gehörig ein.