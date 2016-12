AT

Die Singgemeinschaft Weissensee und die Bläser der Trachtenkapelle Weissensee laden ein zum Weissenseer Advent am Sonntag, dem 18. Dezember, ab 15 Uhr zum Adventsingen in der evangelischen Kirche in Techendorf. Die Singgemeinschaft Weissensee und Bläsern der TK Weissensee geben dort ein Konzert. Eintritt: freiwillige Spenden. Im Anschluss wird zu Punsch und Keksen eingeladen.