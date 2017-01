Leichter tun & lassen mit Feldenkrais in der Praxis

Im Anschluss an den Vortrag vom 3. Feber 2017 (19:45 im Pfarrzentrum Spittal/Drau) zum Thema "Leichter tun & lassen" bekommen wir die Chance, einen ganzen Tag unter der wohltuenden Anleitung von, Dipl. Feldenkrais-Lehrerin, Physiotherapeutin, Sportwissenschafterin in Klagenfurt zu spüren, was genau damit gemeint ist.Kommen Sie und machen Sie mit!Spittal, Pfarrzentrum, Litzelhofenstraße 1

TN Beitrag € 40,-Mitzubringen: Isomatte oder Decke und PolsterAnmeldung erforderlich wegen begrenzter TN-Zahl unter 0463 5877 2431Die Veranstaltung läuft unter der Patronanz von Frau Ingrid Sommer,Regionalreferentin Oberkärnten-SüdDekanate: Spittal, Greifenburg, KötschachTel: 0676 / 8772 24749772 Dellach/Drau, Schmelz 17ingrid.sommer@kath-kirche-kaernten.atwww.kath-kirche-kaernten.atwww.katholische-aktion-kaernten.at