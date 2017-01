Alpe-Adria-Cup: Auftakt in St. Oswald

09.01.2017, 12:52 Uhr

Vier Läufe für Skitourengeher - Profis und Amateure - starten am 14. Jänner.

ST. OSWALD. Mit dem Alpe-Adria-Cup wurde in dieser Wintersaison eine Veranstaltung für Skitourenläufer geschaffen, bei der die sportliche Gemeinschaft bei Profis und Genussläufer an oberster Stelle steht. Vier Läufe kommen mit Start am 14. Jänner zur Austragung in St. Oswald/Bad Kleinkirchheim.Zwar sind die Tourenbedingungen für Skitourengeher in Kärnten wegen der Schneelage nur an wenigen Orten ideal, aber dem entgegen startet der Alpe-Adria-Cup 2017 bei optimalen Bedingungen. Die Veranstaltung in vier Austragungsorten soll Hobbyläufer und Profis die Gelegenheit geben, ihren Sport in einer großen Gemeinschaft auszuüben.

Auftaktbewerb in St. Oswald

Großartige Preise warten

Die Veranstaltung wird vom Kärntner Bergsportveranstalter Alpin Süd organisiert, wobei der Auftakt am 14. Jänner, mit Start bei der Brunnachbahn Talstation in St. Oswald um 8.00 Uhr im Rahmen des Sicherheitstages von den Naturfreunden und dem Alpenverein durchgeführt wird. „Wir freuen uns, dass trotz der allgemeinen Schneelage ideale Bedingungen herrschen. Daher erwarten wir uns rund 200 Tourenläufer, die den selektiven Aufstieg über das Spitzeck zur Bergstation der Brunnachbahn unter ihre Felle nehmen“, sagt Robert Graimann, vom Bergsportveranstalter Alpin Süd Bergsport.Die weiteren Läufe sind am 11. Februar auf der Petzen, am 24. Februar am Dreiländereck und am 1. April auf der steirischen Riesneralm in Donnerbachwald, die allerdings allesamt als Nachttourenläufe durchgeführt werden.Inkludiert bei allen Rennen ist ein Frühstück oder Essen für alle Teilnehmer sowie Urlaubsgutscheine und ein Biergeschenk von Erdinger. Zu gewinnen gibt es Wellnessurlaube für die Besten und die Durchschnittsbesten, weitere wertvolle Sachpreise und 500 Euro Gesamtpreisgeld für die Bestplatzierten der Gesamtwertung, die an allen vier Läufen teilgenommen haben.Info und Anmeldung: http://www.alpin-sued.at/events oder unter 0664/44 45 459.