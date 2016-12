Die erfolgreichsten Regionauten-Beiträge 2016

31.12.2016, 09:00 Uhr

Kennzeichnung von Obst

Regionautin Petra Belschner informiert in ihrem Beitrag mit dem Webcodeüber Kennzeichnungen von Fruchtsorten. Wenn der Code mit einer 9 beginnt, sei das Obst gentechnisch verändert worden.

Liste mit Dingen

Angelobung in Dellach

In einem weiteren Beitrag von Petra Belschner schreibt sie über Bronnie Ware. Nachdem sie viele Jahre in ihrem Job keine Erfüllung fand, machte sie sich daran etwas zu finden, dass mit ihrer Seele schwingen würde und eine Erfüllung in ihrem Leben sein könnte. Sie landete in der Palliativmedizin, wo sie viele Jahre damit verbrachte denjenigen zu helfen, die im Sterben lagen. Einige Zeit später, stellte sie eine Liste der fünf häufigsten Dinge zusammen, die Menschen, die sie betreut hatte bedauern.. Unsere Leser bewegte diese Liste sehr, nachzulesen ist der Beitrag auf www.meinbezirk.at unter dem WebcodeRegionautin Simone Peinhardt aus Spittal berichtete mit vielen Bildern von der Angelobung des Militärkommandos Kärnten in Dellach/Drau im Oktober. Bericht und Bildergalerie ist unter Webcodezu finden.