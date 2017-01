Drei Goldmedaillen für Eisschnellläufer

16.01.2017, 22:50 Uhr

Die Sportler des MNV Weissensee brillierten in Innsbruck bei Nachwuchsmeisterschaft.

Erste Saison

INNSBRUCK, WEISSENSEE. Riesenüberraschung in Innsbruck bei der diesjährigen österreichischen Nachwuchsmeisterschaft im Eisschnelllauf für die Sportler des MNV Weissensee. Sie konnten drei Mal Gold nach Hause holen.Obwohl die jungen Sportler des Vereines erst ihre erste Saison auf Kunsteis bestreiten, konnten sie für Kärnten und den Weissensee einen großartiges Ergebnis erzielen. Das Team rund um Wilfried Steinbrucker und Wolfgang Wernitznig errang dabei gleich drei Mal Gold, einmal Silber und Bronze, und einen beachtlichen fünften Platz.

Vier Rennen

Zielstrebiges Team

Vier Rennen mussten im Bewerb absolviert werden. Gold ging an Hanna Müller, Moritz Müller und Elias Thurner, Silber an Leon Stadelhofer, Bronze an Roman Regittnig. Der fünfte Platz ging an Elias Feichter."Wir haben ein talentiertes und zielstrebiges Team, das sich untereinander bestens versteht, und von dem wir uns in Zukunft noch viel erwarten dürfen. Gefeiert wurde standesgemäß beim Gasthof Wulz in Greifenburg. Danke auch dem Eismeister Norbert Jank für eine perfekte 400-Meter-Trainingsbahn während der Weihnachtsferien, und selbstverständlich den Trainern für eine sehr erfolgreiche Arbeit", so Obmann Stefan Lilg.