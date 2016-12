20.12.2016, 11:54 Uhr

Der "Tourismusverband Spittal" in Kooperation mit "Spittal Gestalten" veranstaltet heuer erstmalig das Gewinnspiel "Cashback in der Weihnachtszeit.

Wirtschaft in Innenstadt stärken

SPITTAL. Unter dem Motto "Fahr nicht fort, kauf im Ort" läuft das Weihnachtsgewinnspiel, bei dem man seinen Einkauf in Form von Citytalern "zurück gewinnen" kann."Wir wollen die Wirtschaft in unserer Innenstadt unterstützen - dazu gehört auch der Händler ums Eck, die kleineren Betriebe und Unternehmen. Der Trend geht in Richtung Online-Shopping, was komfortabel erscheinen mag - ist aber leider für die Betriebe im eigenen Ort oft der Anfang vom Ende", so Verbandsobmann Daniel Ramsbacher.

Kaufe deine Weihnachtsgeschenke etc. in einem Geschäft, in dem das Plakat des Gewinnspiels hängt (Innenstadtbetriebe) und poste ein Selfie mit dem Betrag auf die Seite "Lake & Mountain Resort Spittal - Millstätter See".Teilnahmeschluss ist der 23.12.2016, Verlosung am 24.12.2016!"Wir freuen uns auf viele Fotos!", so Ramsbacher abschließend.