Karriere mit Lehre im Logistikzentrum St. Pölten

19.01.2017, 12:10 Uhr

„Eine fundierte Ausbildung ist heute wichtiger denn je und Grundlage für die spätere berufliche Zukunft. Umso mehr freut es mich, dass das Universitätsklinikum St. Pölten seine Ausbildungspallette im kaufmännischen Bereich ausbaut und im Logistikzentrum St. Pölten nun die Ausbildung zum Betriebslogistikkaufmann bzw. Betriebslogistikkauffrau gestartet ist.“, so Landesrat Mag. Karl Wilfing.„Das Logistikzentrum St. Pölten ist ein spannender Platz, um eine Lehre zu absolvieren. Täglich verlassen rund 170 Versorgungscontainer das Logistikzentrum zu den Kundenkliniken im Mostviertel. Wir lagern über 5.000 verschiedene Artikel und es befinden sich rund 90.000 Artikel im Sortiment der NÖ Landeskliniken-Holding, ein Großteil davon wird über das Logistikzentrum abgewickelt“, so Mag. Dr. Bernhard Kadlec, Kaufmännischer Direktor am Universitätsklinikum St. Pölten.Während der dreijährigen Lehrzeit durchlaufen die Auszubildenden alle relevanten Bereiche im Logistikzentrum, von der Warenübernahme, zur Einlagerung und Kommissionierung bis hin zur Inventur.Das Logistikzentrum am Universitätsklinikum St. Pölten versorgt die Landeskliniken Amstetten, Amstetten-Mauer, Melk, Lilienfeld, Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs mit Produkten aus der hauseigenen Apotheke, mit Medikamenten, Verbrauchsartikeln und aufbereiteten Medizinprodukten, also Operationsbesteck.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier