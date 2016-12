Bauernbund lädt zum traditionellen Diexer Bauernball 2016

DIEX. Eine der Schlussveranstaltungen im Jahresreigen in Diex ist der traditionelle Diexer Bauernball, am, dem. Organisiert wird der Ball vom örtlichen Team des Bauernbundes Kärnten. Mitwirkende: Singgemeinschaft Diex und Landjugend Diex. Beginn ist umim Gasthaus Leitgeb in Grafenbach. Für musikalische Unterhaltung sorgen die "Kärntner Buam".