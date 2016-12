Unsere "NEUEN" Kinder

07.12.2016, 19:22 Uhr

Liebes Woche-Team!Da dies mein erster Leserbrief ist, hoffe ich es passt?Ich möchte hiermit gerne einmal mehr Menschen erreichen mit meinen Gefühlen und erlebten Erfahrungen im Umgangmit unseren „neuen“ Kindern dieser Welt!Warum sind unsere Kinder heute so wie sie eben sind?Unsere Kinder heute sind selbstbewußt, ehrlich und stark.Sie sagen gerade heraus, was sie denken oder noch besser sie sagen, was sie fühlen.Kinder sind noch an ihre Gefühle angeschlossen.Wir Erwachsenen bezeichnen das Verhalten dann oft als frech, unartig oder eben einfach schlecht erzogen!?Dabei sind Kinder einfach nur aufrichtig und vor allem ehrlich.Ist diese Tatsache nicht wunderbaroder ist diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit heute nicht mehr wichtig oder vielleicht sogar unerwünscht?

Wäre es nicht auch oft der Wunsch und das Bedürfnis eines jeden Erwachsenen einfach einmal ehrlich und damit aufrichtig zu sein?"Laut hinauszuposaunen" was wir ehrlich denken und vor allem fühlen?Würden wir nicht alle gemeinsam viel leichter und gesünder leben, wenn wir uns vieles einfach von der Seele reden könnten?Ich fühle und glaube, dass unsere Kinder von Geburt an liebevoll und aufrichtig sind und das sie auf dieser Erde eine Aufgabe haben, wie wir alle!Vieles befindet sich im Wandel und gerade unsere Kinder mit ihren starken Gefühlen könnten uns dabei helfen, unsere eigenen Gefühle, unsere Lebendigkeit und Lebenskraftwieder besser und intensiver wahrzunehmen und zu leben.Sind wir „großen" Erwachsenen nicht vielleicht zu sehr mit Alltag und funktionieren beschäftigt?Lenkt uns nicht vielleicht das Äußere, der Überfluss und das immer lauter werdende Umfeld von unserer eigentlichen Aufgabeauf dieser wunderschönen Erde ab?Vielleicht sollten wir endlich aufwachen, wieder etwas mehr zuhören, unsere Kinder beobachten, von ihnen lernen und uns wieder an unsere Gefühle anschließen!Ich glaube, daß es an der Zeit ist uns weiter zu entwickeln, gemeinsam mit unseren tollen Kindern Schritt für Schritt vorwärts gehen und uns wieder einlassen auf das schöne Leben!Mit freundlichen Grüßen