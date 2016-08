ORF-Kärnten berichtet über KUNST & WERK

29.08.2016, 19:07 Uhr

Interessantes über das neue St. Veiter Geschäft: Übermorgen, Mittwoch, 31. August, zwischen 14 und 16 Uhr in Radio Kärnten.

"Heute liefert Irmgard Kaltenbrunner Berichte für die Sendungen Family/Cabrio und „Servus, Srečno, Ciao“ in Radio Kärnten zu. Ihre Themenschwerpunkte in den Radio Beiträgen sind vor allem Gesundheit, Natur und Soziales", so wird die sympathische Redakteurin auf der ORF-Hompage beschrieben. Auf der Suche nach dem Besonderen, hat sie das einzigartige Kunsthandwerker-Geschäft KUNST & WERK in St. Veit entdeckt. "Mir gefiel von Anfang an die besondere Stimmung in diesem Geschäftslokal", meint die Journalistin, die sich besonders viel Zeit für die Recherche zu ihrem Beitrag nahm. Ausgestrahlt wird er am Mittwoch, den 31. August zwischen 14 und 16 Uhr, in der Sendung "Cabrio" von Radio Kärnten.