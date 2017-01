Kabarett mit Joesi Prokopetz

AT

"Giraffen können nicht husten" heißt das Programm des bekannten Kabarettisten Joesi Prokopetz. Erstmals in Steyr ist es zu erleben am Donnerstag, den 19. Jänner um 20 Uhr im Alten Theater. Organisiert wird diese Veranstaltung als Charity Event von Schülerinnen der HAK Steyr im Rahmen der Diplomarbeit. Melanie Stumpner und Verena Watzer auf der Maturaklasse bemühten sich in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen SKF ein besonderes Highlight der Kabarettszene zu organisieren. Damit wird auch Gutes getan und der Erlös für das Bezirksrundschau-Christkind gespendet. Karten gibt noch über das Ticketverkaufsservice von oeticket.com