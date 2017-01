Traumhochzeit & Lieblingsfest

10.01.2017, 12:24 Uhr

Am Samstag, 21. und Sonntag, 22. Jänner steht Steyr ganz im Zeichen von Hochzeit und Feste feiern.

STEYR. Die Messe "Traumhochzeit und Lieblingsfest" ist eine ganz besondere Ausstellung für Brautpaare und Partytiger. "Ich möchte damit ein breiteres Publikum ansprechen. Es gib ja nicht nur die Hochzeit als Großereignis im Leben", erklärt Organisatorin Susanne Döberl das neue Konzept.Rund 30 bis 40 ausgewählte und teilweise noch unbekannte Unternehmen der Hochzeits- und Festbranche, stellen den Besuchern bei dem zweitägigen Event viele besondere Inspirationen vor, die den „schönsten Tag im Leben“ noch unvergesslicher machen. "Bei der Auswahl der Aussteller haben wir besonderen Wert auf „Kreativität und Individualität“ gelegt", so Döberl.Zu sehen gibt es dabei auf zwei Etagen die neuesten Trends für Heiratsfreudige und Partypeople. Im wunderschönen Ambiente werden nicht nur Brautmode und Ringe gezeigt, sondern auch Reisetipps, Locations, diverse Rahmenprogrammaktivitäten, Beautytrends ... einfach alles rund um das Thema Heiraten und Feste feiern. Und auch das Steyrer Standesamt öffnet wieder seine Pforten. Neben den Ausstellern wartet auch ein spannendes Rahmenprogramm auf die Besucher.

Big Party in der Orangerie"Unser Pogramm findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr auf der Bühne in der Organgerie statt", so Döberl. Brautmodenschauen, Dessous Shows, vier verschiedene Zauber- und Mentalistenshows, Stylingshows, eine Hochzeitssängerin und eine Präsentation der Location durch den Tourismusverband Steyr sorgen unter anderem für Abwechslung. Natürlich darf auch ein Gewinnspiel bei "Traumhochzeit und Lieblingsfest" nicht fehlen.Ein Highlight ist die "Big Party" am Samstag, 19 Uhr in der Orangerie. Karten sind ab sofort zum Preis von 25 Euro – Flyingfood und Wellcomedrink inkludiert – in der Orangerie erhältlich."Wir zeigen Ihnen wie man Feste feiert und freuen uns auf Ihren Besuch", lädt Susanne Döberl zum Event ein.Rahmenprogramm:Samstag, 21. Jänner10 Uhr Locationvorstellung10.30 Uhr Zaubershow 111 Uhr Brautmodenschau Wedding Dresses e.u.11.30 Uhr Styling Show Silvia Schweitzer15 Uhr Brautmodenschau Wedding Dresses e.u.15.30 Uhr Beautyvortrag Dr. Brandstetter16 Uhr Zaubershow 216.30 Uhr Stylingshow Monika Leitner17 Uhr Dessous Modenschau17.30 Uhr Band Voice and SoulSonntag, 22. Jänner10 Uhr Locationvorstellung10.30 Uhr Zaubershow 311 Uhr Brautmodenschau Wedding Dresses e.u.11.30 Uhr Styling Show Silvia Schweitzer15 Uhr Brautmodenschau Wedding Dresses e.u.15.30 Uhr Beautyvortrag Dr. Branstetter16 Uhr Zaubershow 416.30 Uhr Sängerin Nadine17 Uhr Dessous ModenschauFacts Traumhochzeit & Lieblingsfest• Samstag, 21. und Sonntag, 22. Jänner im Schloss Lamberg,• Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr• Eintritt: 3,50 Euro, Kinder bis 14 Jahren frei• Rahmenprogramm am Samstag und Sonntag, jeweils um 10 Uhr, in der Orangerie mit Styling- und Brautmodenschauen, Zaubershows und Beautyvorträgen.• Big Party am 21. Jänner nach dem Motto "wir zeigen Ihnen wie man Feste feiert", 19 Uhr in der Orangerie, Voice and Soul sorgen ab 21 Uhr für Stimmung. Flyingfood und Welcomedrink inkludiert. Tickets um 25 Euro rechtzeitig in der Orangerie sichern. www.orangerie-steyr.at• Infos unter www.traumhochzeitundlieblingsfest.at