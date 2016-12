Adventdorf bereichert Stadtplatz

06.12.2016, 01:00 Uhr

Neben dem Leopoldibrunnen geht es seit heuer sehr weihnachtlich zu

STEYR. "Zuerst war es eine Idee, dann wurde ein Modell im Maßstab 1:50 präsentiert und in der Folge gab es jede Menge Unterstützung vom Stadtmarketing unter der Führung von Daniela Limberger und dem Steyrer Magistrat, allen voran von Bürgermeister Gerald Hackl", erzählt Rudolf Leibetseder. Das oftmalig gestellte „Ist das alles, was es am Stadtplatz der Christkindlstadt Steyr zu Weihnachten gibt?“, veranlasste Leibetseder mit seinen Söhnen Stefan und Markus, ein Konzept eines Adventdorfes im Bereich des Leopoldibrunnens zu erstellen. Mit an Bord war auch Hermann Maier, der seine Erfahrungen vom Steyrer Schmankerlmarkt aus den 90er-Jahren einbrachte.Angestrebt wurde der Region entsprechend eine traditionelle Bauweise und die Errichtung eines scheunenartigen Unterstandes, um den Besuchern im Falle von Schlechtwetter die Möglichkeit eines trockenen Platzes zu bieten.Die Verwendung von altem Holz und die Ausführung der Dächer mit Holzschindeln entsprach der Planung, ein exquisites Dorf zu bauen, wo sich jeder Besucher bereits beim Betreten zu Hause fühlen kann. Erfahrene Zimmerleute und Tischler bauten in Rekordzeit die Objekte nach jahrhundertelanger erprobter Bauweise. Dementsprechend war auch die Wahl der Bestückungen der Hütten, die vorwiegend aus Produkten der Region bestehen.Duftöle aus Ternberg, Wildspezialitäten aus Ybbsitz, Laserschnitte aus Steyr, Wildbratwürste und Wildkäsekrainer, Glühmost aus dem Mostviertel, Punsch, Glühwein, original Waldviertler Mohnzelten und vieles mehr bieten eine gediegene Auslese im vorweihnachtlichen Angebot. Die Produktionsschule mit ihren Arbeiten, ein in der Hütte arbeitendes Drechslerteam, eine Bildhauerin, Glasschleifer sowie die Keramikarbeiten von Heidemarie Fuchs-Seits aus Haagrunden den Eindruck des weihnachtlichen Flairs noch ab. "Für das nächste Jahr sind bereits einige Attraktionen vorgesehen, die sich heuer auf Grund der kurzen Planungszeit nicht mehr realisieren ließen", verspricht Leibetseder.Ein eigens von Ingrid Berger, einer Künstlerin aus Ternberg, entworfenes Steyrer Christkind in Comicform gilt als Maskottchen für das Adventdorf und wird gratis an die Besucher verteilt. Das Adventdorf ist täglich geöffnet.